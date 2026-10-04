कर्नाटक में सूखे का विकराल संकट, केंद्र सरकार से 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राहत की मांग

सूखे के कारण 177 तालुकों में 46,324.50 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान है। इस बार अरहर, मक्का और कपास जैसी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि राज्य में सामान्य से 35 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। सूखे से निपटने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है। केंद्रीय टीम अभी राज्य के दौरे पर है और वह यहां हुए फसल नुकसान और सूखे की मौजूदा स्थिति का आकलन कर रही है।