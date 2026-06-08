ईरान में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास की अपने नागरिकों से तत्काल देश छोड़ने की अपील
तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक स्पष्ट संदेश जारी किया है। वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से जल्द से जल्द देश लौटने को कहा गया है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। भारत सरकार ने अपनी यात्रा सलाह भी अपडेट कर दी है। इसमें नए लोगों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है, और जो भारतीय नागरिक पहले से वहां हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलने का इंतजाम करने को कहा गया है।
पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर नजर रख रहा भारत
दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही उनसे अपील की गई है कि वे हर नई जानकारी के लिए दूतावास के संपर्क में बने रहें। दूतावास ने लिखा, 'जो भारतीय नागरिक इस समय ईरान में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे देश छोड़ दें और आने-जाने के जो भी साधन उपलब्ध हों, उनका इस्तेमाल करें।' भारत इस पूरे पश्चिमी एशियाई घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित रहने के लिए आधिकारिक सलाह का पालन करना ही सबसे अच्छा रहेगा।