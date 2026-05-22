CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल से छात्र परेशान, लॉगिन से लेकर पेमेंट तक में परेशानियां
CBSE ने कहा है कि 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन का पोर्टल काम कर रहा है। हालांकि, 20 मई को इसे लॉन्च किए जाने के बाद से ही कई छात्रों को कैप्चा (CAPTCHA) की समस्या, लॉगिन न होना, सर्वर क्रैश और भुगतान से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कई छात्रों ने अपनी ये दिक्कतें ऑनलाइन साझा की हैं। एक छात्र ने बताया कि भुगतान फेल होने के बावजूद उसके बैंक खाते से पैसे कट गए, वहीं एक और छात्र ने इस पूरी स्थिति को लेकर मजाक किया।
CBSE ने छात्रों से दोबारा आवेदन न करने की अपील की
CBSE ने इन परेशानियों की वजह भारी ट्रैफिक को बताया है। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे भुगतान की स्थिति अपडेट होने का इंतज़ार करें और दोबारा आवेदन जमा न करें। बोर्ड ने जानकारी दी कि पोर्टल शुरू होने के पहले 3 घंटों में ही 1 लाख 27 हजार से ज्यादा आवेदनों पर काम किया गया, जो लगभग 3 लाख 87 हजार उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े थे।
CBSE ने यह भी भरोसा दिलाया है कि OSM सिस्टम के चलते मूल्यांकन एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। छात्र pvr.cbseit.in/pvr/ वेबसाइट पर जाकर अपनी स्कैन की हुई उत्तरपुस्तिकाएं देख सकते हैं। उन्हें अपने आवेदन की स्थिति पर भी लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की उलझन से बचा जा सके।