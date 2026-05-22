CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल से छात्र परेशान, लॉगिन से लेकर पेमेंट तक में परेशानियां

CBSE ने छात्रों से दोबारा आवेदन न करने की अपील की

CBSE ने इन परेशानियों की वजह भारी ट्रैफिक को बताया है। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे भुगतान की स्थिति अपडेट होने का इंतज़ार करें और दोबारा आवेदन जमा न करें। बोर्ड ने जानकारी दी कि पोर्टल शुरू होने के पहले 3 घंटों में ही 1 लाख 27 हजार से ज्यादा आवेदनों पर काम किया गया, जो लगभग 3 लाख 87 हजार उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़े थे।

CBSE ने यह भी भरोसा दिलाया है कि OSM सिस्टम के चलते मूल्यांकन एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी होता है। छात्र pvr.cbseit.in/pvr/ वेबसाइट पर जाकर अपनी स्कैन की हुई उत्तरपुस्तिकाएं देख सकते हैं। उन्हें अपने आवेदन की स्थिति पर भी लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की उलझन से बचा जा सके।