जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों से मिले राजनाथ सिंह, बताया 'JAI' का मतलब

राजनाथ और जापान के शिंजीरो कोइजूमी ने मिलकर इंडो-पैसिफिक को और सुरक्षित बनाने पर बात की। इस दौरान कोइजूमी ने सिंह को गर्मजोशी से स्वागत करने और इस बैठक के लिए धन्यवाद भी कहा।

ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड मार्ल्स के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच तालमेल को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

राजनाथ ने मार्ल्स को बेंगलुरु में होने वाले एयरो इंडिया 2027 में शामिल होने का न्योता भी दिया। यह इस बात का एक और संकेत है कि ये देश क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने को लेकर कितने गंभीर हैं।