सरकार ने रोकी ईंधन वृद्धि, थोक खरीदारों पर कड़े नियम

भारत ने थोक में ईंधन खरीदने पर लगाई रोक

थोक खरीदारों को खुदरा पंपों से सस्ता ईंधन खरीदने से रोकने के लिए, सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत, औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत ग्राहकों को 90 दिनों तक आम पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें थोक बिक्री केंद्रों से ही ईंधन खरीदना होगा, जहां इसकी कीमत ज्यादा होती है। साथ ही, कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। इनके मुताबिक, खुदरा पंपों पर डीजल केवल सीधे वाहनों के फ्यूल टैंक में या PESO द्वारा स्वीकृत कंटेनरों में ही भरा जा सकेगा। एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जाएगा। इन सभी कदमों का मकसद आम उपभोक्ताओं को ईंधन की कीमतों में उछाल से बचाना और स्थानीय स्तर पर कमी व जरूरी सेवाओं में आने वाली बाधाओं को रोकना है।