भारत में बिजली की मांग ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 252 गीगावाट तक पहुंची

कोयले के रखरखाव में देरी, सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर दे रही जोर

इतने बिजली घर होने के बावजूद, इस अचानक बढ़ी मांग को पूरा करना आसान नहीं है। जानकारों का कहना है कि अभी गैस आधारित बिजली विश्वसनीय नहीं है, इसलिए सरकार ने कोयला बिजली घरों की मरम्मत को टालने का फैसला लिया है। बिजली की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए कोयले और नवीकरणीय ऊर्जा पर जयादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही, आने वाले समय में इस तरह की बेमौसम तपिश से निपटने के लिए बेहतर एनर्जी स्टोरेज पर भी काम हो रहा है, ताकि बिजली की कमी न हो।