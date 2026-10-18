तेलंगाना में सूखे से बढ़ी मुसीबत, कृषि मंत्री ने केंद्र से लगाई मदद की गुहार

नागेश्वर राव सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों और मिश्रित फसलों के बीजों के लिए अतिरिक्त फंड की मांग कर रहे हैं, ताकि छोटे किसानों तक आसानी से पानी पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि मक्का और ज्वार जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की जो सीमा तय है, उसे हटा दिया जाए। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में नुकसान नहीं होगा। वे खाद की कीमतों को तर्कसंगत बनाने और सब्सिडी व्यवस्था को बेहतर करने की भी मांग कर रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब अल नीनो के प्रभाव ने स्थिति को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। राज्य सरकार 22 से 30 अक्टूबर तक 'खेत बचाओ अभियान' शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को बदलते मौसम के अनुकूल ढलने और उनकी फसलों को सुरक्षित रखने में सहयोग देना है।