क्वाड बैठक में हिस्सा लेने मनीला पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, क्या है एजेंडा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपीन्स के मनीला पहुंच गए हैं, जहां वे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ एक बड़े क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।
दो साल से भी ज्यादा समय बाद ये नेता पहली बार आमने-सामने मिल रहे हैं। इस मुलाकात का समय भी बहुत खास है, क्योंकि चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है।
यह बैठक कई और बड़े एशियाई शिखर सम्मेलनों के साथ ही हो रही है। यह दिखाता है कि इस समय इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर काम करने पर कितना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है।
शिखर सम्मेलन के मुद्दे- समुद्री ऊर्जा और पैक्स सिलिका
इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में साउथ चाइना समुद्र में समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना शामिल है। यहां चीन के दावों से सभी देश चिंतित हैं।
इसके अलावा, ऊर्जा की सप्लाई लगातार बनी रहे, इस पर भी बात होगी। पैक्स सिलिका पहल के तहत AI जैसी नई तकनीकों पर मिलकर काम करने की योजना भी चर्चा का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा का इस्तेमाल साउथईस्ट एशिया के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ज्यादा व्यापार, बेहतर संपर्क और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका को और बढ़ाना है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं।