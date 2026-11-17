इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दों में साउथ चाइना समुद्र में समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखना शामिल है। यहां चीन के दावों से सभी देश चिंतित हैं।

इसके अलावा, ऊर्जा की सप्लाई लगातार बनी रहे, इस पर भी बात होगी। पैक्स सिलिका पहल के तहत AI जैसी नई तकनीकों पर मिलकर काम करने की योजना भी चर्चा का हिस्सा है।

प्रधानमंत्री मोदी इस यात्रा का इस्तेमाल साउथईस्ट एशिया के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ज्यादा व्यापार, बेहतर संपर्क और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका को और बढ़ाना है, खासकर ऐसे समय में जब भू-राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं।