चेन्नई में दहेज की भेंट चढ़ी शिक्षिका, पति-ससुराल पर दहेज हत्या का मामला दर्ज

परिवार ने बताया कि शादी के वक्त उन्होंने 15 लाख रुपये की एक कार और काफी सोना दिया था। इसके बावजूद, दहेज की मांगें खत्म नहीं हुईं। हाल ही में उनके बेटे के जन्मदिन पर माता-पिता ने जो सोने की चेन दी थी, उसे लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया। इस घटना के बाद से घर में तनाव और बढ़ गया था। भुवनेश्वरी के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला उन कानूनों के तहत दर्ज हुआ है जो शादी के 7 साल के भीतर दहेज से जुड़ी असामान्य मौतों से निपटते हैं।