मुंबई प्रशासन ने कमी के बीच नदियों में बहाया पीने योग्य लाखों लीटर पानी, जानिए कारण

जुलाई 2026 के आखिर से अगस्त की शुरुआत के दौरान जलाशयों में बारिश का पानी इतना भर गया था कि उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए अतिरिक्त पानी बाहर छोड़ना पड़ा। दूसरे शहरों में पानी जमा करने की बेहतर व्यवस्था के विपरीत मुंबई में सभी जलाशय आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। यही वजह है कि मुंबई में हर साल 2,000 मिलिमीटर से ज्यादा बारिश होने के बावजूद इसका एक बड़ा हिस्सा यूं ही बह जाता है। नतीजतन, जब पानी की मांग बढ़ती है तो लोगों को इसकी कमी से जूझना पड़ता है।