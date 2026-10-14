सरकार ने त्योहारों से पहले 14 लाख टन चीनी का कोटा किया जारी

इस अतिरिक्त चीनी का ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक को मिलेगा। इन तीनों राज्यों को मिलाकर घरेलू चीनी मिलों को दिए गए 14 लाख टन कोटे का करीब 83 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। श्री रेणुका शुगर्स और श्री दत्त इंडिया जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी अच्छी-खासी चीनी मिली है।

सरकार उम्मीद कर रही है कि इस कदम से बाजार स्थिर रहेंगे और त्योहारों के लिए मिठाइयां बनाने की तैयारी कर रहे लोगों को दाम बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।