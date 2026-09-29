अमेरिकी F-35A भारत में पहली बार: 'तरंग शक्ति' में दिखेगी असली ताकत

यह सिर्फ अमेरिका और भारत का अभ्यास नहीं है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायु सेनाएं भी हिस्सा ले रही हैं। इस अभ्यास का मकसद संयुक्त अभ्यास, सेमिनार और यहां तक कि योग सेशन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए टीम वर्क और टैक्टिकल स्किल्स को बढ़ाना है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने बताया कि F-35A जेट के आने से भारतीय वायु सेना और दूसरे पार्टनर देशों के साथ ट्रेनिंग के नए मौके मिलेंगे। इससे आपसी तालमेल और तैयारी को और मजबूती मिलेगी।