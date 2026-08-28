अमेरिका देगा भारत को 'टैंक किलर' जेवलिन मिसाइल सिस्टम

भारत को जल्द ही अमेरिका से जेवलिन एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम मिलने वाले हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इसे दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक अहम कदम बताया है।

लॉकहीड मार्टिन और RTX ने इन जेवलिन मिसाइलों को तैयार किया है। ये मिसाइलें बख्तरबंद ठिकानों को तबाह करने के लिए जानी जाती हैं। अमेरिकी और मित्र देशों की सेनाओं ने युद्ध में इनका इस्तेमाल भी किया है।