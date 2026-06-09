परमाणु हथियारों पर खर्च में शीर्ष पर रहा अमेरिका, जानिए भारत और अन्य देशों की स्थिति

योजना

परमाणु संपन्न देशों ने खर्च को और अधिक बढ़ाने की बनाई योजना

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि परमाणु संपन्न देशों ने आने वाले दशकों में परमाणु हथियारों में अपने निवेश को और बढ़ाने की योजना बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों ने पिछले वर्ष अपने शस्त्रागार पर संयुक्त रूप से लगभग 17 अरब डॉलर (लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये) का खर्च बढ़ाया, जिसमें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और रूस सबसे आगे रहे हैं। यह परमाणु उन्मूलन के प्रयासों को बड़ा झटका है।