मणिपुर में हिंदा: दो की मौत, NIA ने संभाला मोर्चा

मणिपुर में नागा-कुकी तनाव और गहराया

यह हमला एक ऐसे नागा-बहुसंख्यक क्षेत्र में हुआ, जिसने नागा और कुकी समूहों के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि, कुकी जो काउंसिल ने इस हिंसा में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है, जबकि तंगखुल नागा लॉन्ग ने इसकी कड़ी निंदा की है। यह वारदात तब हुई है, जब कुछ ही समय पहले मणिपुर के घाटी जिलों में एक बम धमाका हुआ था। उस धमाके में दो बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। ये घटनाएं साफ बताती हैं कि इस राज्य में स्थायी शांति कायम करने के लिए समुदायों के बीच विश्वास बहाली कितनी अहम है।