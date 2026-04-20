मणिपुर में हिंदा: दो की मौत, NIA ने संभाला मोर्चा
19 अप्रैल को मणिपुर के उख्रुल जिले में एक घातक हमला हुआ। इसमें दो लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। यह घटना मुख्यमंत्री यम्नाम खेमचंद सिंह के इलाके में शांति को बढ़ावा देने के लिए किए गए दौरे के ठीक बाद हुई। इस हमले ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री लोसी डिको ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। वहीं, इस मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है।
मणिपुर में नागा-कुकी तनाव और गहराया
यह हमला एक ऐसे नागा-बहुसंख्यक क्षेत्र में हुआ, जिसने नागा और कुकी समूहों के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और बढ़ा दिया है। हालांकि, कुकी जो काउंसिल ने इस हिंसा में अपनी किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार किया है, जबकि तंगखुल नागा लॉन्ग ने इसकी कड़ी निंदा की है। यह वारदात तब हुई है, जब कुछ ही समय पहले मणिपुर के घाटी जिलों में एक बम धमाका हुआ था। उस धमाके में दो बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। ये घटनाएं साफ बताती हैं कि इस राज्य में स्थायी शांति कायम करने के लिए समुदायों के बीच विश्वास बहाली कितनी अहम है।