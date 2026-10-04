पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई एंबुलेंस, 4 की मौत

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। चंडीगढ़ से गाजीपुर एक शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर लेकर जा रही एक एम्बुलेंस सुबह करीब 8 बजे एक्सप्रेसवे पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि एम्बुलेंस में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।