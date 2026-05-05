अंबेडकर नगर हत्याकांड: मां-बच्चों का 'जुनूनी' कातिल आमिर पुलिस एनकाउंटर में ढेर
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 4 बच्चों और उनकी मां की सनसनीखेज हत्या का मुख्य आरोपी आमिर, पुलिस के साथ देर रात हुई एक मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस ने बताया कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हुई गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए।
टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आमिर की पहचान हुई
इस मामले की शुरुआत 2 मई को हुई, जब 4 शव बरामद हुए थे। पहले तो पुलिस को लगा था कि शायद मरने वाली मां ही इसमें शामिल हो सकती है, लेकिन बाद में सामने आया कि वह भी इस अपराध की शिकार थी।
टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जांचकर्ताओं ने आमिर को मुख्य आरोपी के तौर पर पहचान लिया। SP प्राची सिंह ने बताया कि आमिर का मकसद 'जुनूनी लगाव' और संपत्ति का लालच था। उसने महिला से शादी करके उसकी सारी संपत्ति हड़पने की साजिश रची थी। आमिर की मौत के बाद, इलाके में किसी तरह का तनाव न हो, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।