महाराष्ट्र में दहेज के लिए पति की क्रूरता, 26 वर्षीय नवविवाहिता फंदे से झूली

पुलिस ने डॉक्टर नितिन को गिरफ्तार किया

विशाखा के परिवार ने पुलिस को बताया कि उसे शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जाता था। कई बार तो पड़ोसियों से बात करने पर भी उसे पीटा जाता था। विशाखा यह सारी बातें अपनी मां को बताया करती थी। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के आरोप में डॉक्टर नितिन को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान पुलिस अब उसकी मां छाया तिलकर और भाई निनाद तिलकर की तलाश कर रही है। परिवार ने आरोप लगाया है कि उनसे लगातार कीमती सामान की मांग की जा रही थी और विशाखा के साथ बुरा बर्ताव होता था। पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है।