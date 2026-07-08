अमरनाथ यात्रा का बंपर आगाज, 5 दिन में 1.3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे
इस बार अमरनाथ यात्रा की रौनक फिर से लौट आई है। सिर्फ 5 दिनों में 1.3 लाख से ज्यादा यात्रियों ने मशहूर गुफा मंदिर की यात्रा पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि अकेले 7 जुलाई को ही 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन करने पहुंचे। पिछले साल सुरक्षा चिंताओं की वजह से कम श्रद्धालु आए थे, लेकिन इस बार का यह आंकड़ा एक बड़ा बदलाव दिखाता है।
मनोज सिन्हा ने सुरक्षा पर दिया जोर
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा और बेहतर तालमेल उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है, ताकि हर यात्री का अनुभव यादगार बन सके। उन्होंने लोगों से स्थानीय कला और परंपराओं को बढ़ावा देने की भी अपील की। उनका मानना है कि इस यात्रा को सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं बनाना है, बल्कि जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसका लक्ष्य पूरे देश में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए नए मापदंड तय करना है।