अमरनाथ यात्रा दोबारा हुई शुरू, भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर उमड़ा भक्तों का सैलाब

उधमपुर में देवल पुल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर मरम्मत का काम तेजी से किया गया, जिसके बाद सिर्फ एक तरफ के ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया गया है ताकि आवागमन फिर से शुरू हो सके। अब हल्के वाहनों को आने-जाने की इजाजत है, जबकि भारी वाहनों के लिए रोटेशन के हिसाब से तारीखें तय की गई हैं। मौसम की चुनौतियों के बावजूद, इस सीजन में अब तक 4.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहुंच चुके हैं। यह यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर ट्रैफिक को सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं।