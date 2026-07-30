अमरनाथ यात्रा: रिकॉर्ड भीड़ के बीच श्राइन बोर्ड का अलर्ट- बिना पंजीयन आगे न बढ़ें
अमरनाथ यात्रा में 5 जुलाई को 32,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिरकत की, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। पिछले कुछ दिनों से तीर्थयात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है, जहां हर दिन 20,000 से भी ज्यादा लोग यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही उत्साह बढ़ाने वाला हो, पर अधिकारियों को एक खास बात की चिंता सता रही है।
दरअसल, कई श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के ही यात्रा पर निकल पड़े हैं और ऊंची पहाड़ियों की मुश्किल चढ़ाई के लिए जरूरी हेल्थ चेकअप भी नहीं करवा रहे। इसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने सभी यात्रियों से गुजारिश की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे।
श्राइन बोर्ड ने RFID रजिस्ट्रेशन के लिए कहा
हर रूट पर रोजाना 10,000 तीर्थयात्रियों की सीमा तय है। साथ ही, हेल्थ सुविधाओं पर भी काफी दबाव बना हुआ है, क्योंकि रोजाना कम से कम 2,500 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। इसी वजह से प्रशासन ने उन भक्तों से अपील की है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कि वे तब तक आगे न बढ़ें जब तक उन्हें अपना RFID कार्ड न मिल जाए।
इसके अलावा, लंगर में खाना बनाने वालों को अतिरिक्त स्वच्छता बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपकरण इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। श्राइन बोर्ड एक बार फिर सभी यात्रियों से अपील कर रहा है कि पहले से रजिस्ट्रेशन कराकर ही यात्रा पर निकलें, इससे उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक दोनों रहेगी।