अमरनाथ यात्रा: मौसम की मार के बावजूद करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

खराब मौसम और रास्ते बंद होने की परेशानियों के बावजूद, यह यात्रा बहुत सुचारु रूप से चली। इसमें 54,000 सहयोगियों की एक बड़ी टीम का अहम योगदान रहा। इनमें घोड़े वाले, टेंट लगाने वाले, दुकान चलाने वाले और लंगर में सेवा देने वाले स्वयंसेवक शामिल थे।

यात्रा मार्ग पर प्रशासन ने 93 मेडिकल सुविधा केंद्र, 7,900 शौचालय, ऑक्सीजन बूथ और 595 क्लीनिकल बेड की व्यवस्था की थी।

यात्रा को व्यवस्थित रखने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आधार-आधारित रजिस्ट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस तीर्थयात्रा को सभी मुश्किलों के बावजूद सुरक्षित और सफल बनाने में मदद करने वाले सभी लोगों का आभार जताया।