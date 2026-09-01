अमरनाथ यात्रा: मौसम की मार के बावजूद करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
इस साल की अमरनाथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हिमालय स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए इस बार 4.8 लाख भक्त गए, जबकि पिछले साल यह संख्या 4.14 लाख से कुछ ज्यादा थी।
यह यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और करीब 2 महीने तक चली। हालांकि, खराब मौसम के कारण 10 दिनों से ज्यादा समय तक यात्रा को रोकना पड़ा।
इसके बावजूद, ज्यादातर श्रद्धालु डटे रहे। लगभग 82 प्रतिशत भक्तों ने तो यात्रा के शुरुआती 20 दिनों के अंदर ही दर्शन कर लिए थे।
अमरनाथ यात्रा में 54,000 सहयोगियों ने दिया साथ
खराब मौसम और रास्ते बंद होने की परेशानियों के बावजूद, यह यात्रा बहुत सुचारु रूप से चली। इसमें 54,000 सहयोगियों की एक बड़ी टीम का अहम योगदान रहा। इनमें घोड़े वाले, टेंट लगाने वाले, दुकान चलाने वाले और लंगर में सेवा देने वाले स्वयंसेवक शामिल थे।
यात्रा मार्ग पर प्रशासन ने 93 मेडिकल सुविधा केंद्र, 7,900 शौचालय, ऑक्सीजन बूथ और 595 क्लीनिकल बेड की व्यवस्था की थी।
यात्रा को व्यवस्थित रखने के लिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग और आधार-आधारित रजिस्ट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस तीर्थयात्रा को सभी मुश्किलों के बावजूद सुरक्षित और सफल बनाने में मदद करने वाले सभी लोगों का आभार जताया।