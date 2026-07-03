अमरनाथ यात्रा का आगाज: बालटाल-नुनवान से बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु
शुक्रवार सुबह अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हुआ और बालटाल व नुनवान बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। हर साल होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर के अमरनाथ गुफा मंदिर पहुंचते हैं, जो अपने प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग के लिए मशहूर है। यात्री 48 किलोमीटर लंबा सुंदर रास्ता या 14 किलोमीटर छोटा रास्ता, इनमें से अपनी पसंद के अनुसार चुन सकते हैं।
यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
यह यात्रा 57 दिनों तक चलेगी, जिसका समापन 28 अगस्त को होगा। गुरुवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से 4,809 से ज्यादा यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कश्मीर पहुंचने पर वहां के लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पैरा-मिलिट्री बल तैनात हैं ताकि यात्री बिना किसी चिंता के अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान दे सकें।