अमरनाथ यात्रा: 8,815 तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जत्था रवाना

9 जुलाई तक सिर्फ पंजीकृत तीर्थयात्रियों को अनुमति

ये तीर्थयात्री 363 वाहनों में सवार होकर निकले। इनमें से कुछ बलटाल के रास्ते से तो कुछ पहलगाम के रास्ते से आगे बढ़े। 2 जुलाई से लेकर अब तक जम्मू से कुल 34,829 यात्री अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों से 9 जुलाई के बाद ही आगे बढ़ने की अपील की है। फिलहाल, सिर्फ उन्हीं तीर्थयात्रियों को आगे जाने की इजाजत है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी और पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है।