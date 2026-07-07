अमरनाथ यात्रा: 8,815 तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा जत्था रवाना
अमरनाथ यात्रा के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम रहा। जम्मू के भगवती नगर कैंप से 8,815 तीर्थयात्री, जिनमें 31 विदेशी भी थे, अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हुए। 2 जुलाई के बाद से एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था पहली बार निकला है। अब तक 93,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं।
9 जुलाई तक सिर्फ पंजीकृत तीर्थयात्रियों को अनुमति
ये तीर्थयात्री 363 वाहनों में सवार होकर निकले। इनमें से कुछ बलटाल के रास्ते से तो कुछ पहलगाम के रास्ते से आगे बढ़े। 2 जुलाई से लेकर अब तक जम्मू से कुल 34,829 यात्री अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन वाले लोगों से 9 जुलाई के बाद ही आगे बढ़ने की अपील की है। फिलहाल, सिर्फ उन्हीं तीर्थयात्रियों को आगे जाने की इजाजत है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी और पूरे मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू है।