जम्मू में भारी सुरक्षा में 7,754 यात्रियों का विशाल जत्था अमरनाथ रवाना
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अमरनाथ यात्रा के लिए सोमवार को 7,754 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू से भारी सुरक्षा घेरे में रवाना हुआ। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यह सालाना यात्रा 2 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। अब तक ढाई लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस साल बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं।
तीर्थयात्री 300 से ज्यादा गाड़ियों से गए
इस दल में पुरुष, महिलाएं, साधु-साध्वी, बच्चे और कुछ ट्रांसजेंडर तीर्थयात्री शामिल थे। ये सभी 300 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर आगे बढ़े। कुछ यात्री सुबह 3:30 बजे बालटाल के लिए निकले, जबकि दूसरे सुबह 4:05 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए। कैंप में 'बम बम भोले' के नारे गूंज रहे थे और ज्यादातर तीर्थयात्री यात्रा के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। हालांकि, अधिकारियों ने इस भीड़भाड़ के बीच कुछ गैर-पंजीकृत श्रद्धालुओं के होने पर भी चिंता जताई है।