जम्मू में भारी सुरक्षा में 7,754 यात्रियों का विशाल जत्था अमरनाथ रवाना

इस दल में पुरुष, महिलाएं, साधु-साध्वी, बच्चे और कुछ ट्रांसजेंडर तीर्थयात्री शामिल थे। ये सभी 300 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर आगे बढ़े। कुछ यात्री सुबह 3:30 बजे बालटाल के लिए निकले, जबकि दूसरे सुबह 4:05 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए। कैंप में 'बम बम भोले' के नारे गूंज रहे थे और ज्यादातर तीर्थयात्री यात्रा के इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। हालांकि, अधिकारियों ने इस भीड़भाड़ के बीच कुछ गैर-पंजीकृत श्रद्धालुओं के होने पर भी चिंता जताई है।