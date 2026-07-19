भारी बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ-वैष्णो देवी यात्रा

अमरनाथ यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले दोनों प्रमुख रास्ते, पहलगाम और बालटाल, फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल, इन कठिन पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर भी खराब मौसम का बुरा असर दिख रहा है, जिससे यातायात में लगातार बाधाएं आ रही हैं। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से गुजारिश की है कि वे अपनी यात्रा की योजना अभी टाल दें और आगे बढ़ने से पहले आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें।