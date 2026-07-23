NEET-UG लीक: छात्र आत्महत्याओं पर छलका अलख पांडे का दर्द, 'फीजिक्स वाला' उठाएगा पीड़ितों की शिक्षा का खर्च
फिजिक्स वाला के फाउंडर और CEO अलख पांडे दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। वहां उन्होंने NEET-UG 2026 के पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया। ये विरोध प्रदर्शन 'कॉकरीच जनता पार्टी' (CJP) की अगुवाई में हो रहे हैं और 20 जुलाई से लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे, जिसमें कई छात्र घायल भी हुए।
अलख पांडे ने परिवारों की शिक्षा का खर्च उठाने का वादा किया
पांडे ने कहा कि ये प्रदर्शन छात्रों की हताशा दिखाते हैं, जो बार-बार होने वाली परीक्षाओं की गड़बड़ी से परेशान हैं। उन्होंने सरकार से सीधे छात्रों से बात करने की अपील की।
पांडे ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस के बर्ताव की आलोचना भी की। उन्होंने इस घोटाले से जुड़ी छात्रों की आत्महत्याओं का भी जिक्र किया। असली मदद का भरोसा दिलाते हुए, उन्होंने घोषणा की कि फिजिक्स वाला उन परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा, जिन्होंने NEET लीक से जुड़े तनाव के कारण अपने बच्चों को गंवा दिया है।