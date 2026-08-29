दिल्ली: ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से ज्यादा नाम बाहर, ऐसे जुड़वाएं अपना नाम
दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी होने वाली है, उसमें करीब एक तिहाई (लगभग 47.7 लाख) योग्य मतदाताओं का नाम शामिल नहीं है। इस सूची में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्होंने हाल ही में हुए घर-घर सर्वे के दौरान अपने फॉर्म जमा किए और उनका डिजिटाइजेशन भी हो गया था। यह सर्वे 17 अगस्त को खत्म हुआ था। कुल मिलाकर, इस सूची में 97.5 लाख नाम हैं। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी मौका है। आप 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची की अंतिम सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी।
दिल्ली के इलाकों में डिजिटाइजेशन का काम कहीं तेज, कहीं धीमा
मतदाता सत्यापन का काम सभी इलाकों में एक जैसा नहीं रहा। रोहिणी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां 83 प्रतिशत से ज्यादा फॉर्म का डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक हो गया। वहीं, तुगलकाबाद इस मामले में पीछे रह गया, जहां सिर्फ 52 प्रतिशत से ज्यादा फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाए। ओखला जैसे अल्पसंख्यक-बहुल इलाकों में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलीं। इन इलाकों में लगभग आधे फॉर्म जमा ही नहीं हो पाए। हालांकि, एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली में इस बार ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनकी संख्या 13,033 से बढ़कर 14,947 हो जाएगी। इससे वोट डालना पहले से आसान होगा और बूथों पर भीड़ भी कम होगी। चुनाव अधिकारी 29 अक्टूबर तक सभी दावों की जांच करते रहेंगे और अगर कोई कमी होगी तो उसे दूर करेंगे।