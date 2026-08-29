दिल्ली: ड्राफ्ट मतदाता सूची से 47 लाख से ज्यादा नाम बाहर, ऐसे जुड़वाएं अपना नाम

दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी होने वाली है, उसमें करीब एक तिहाई (लगभग 47.7 लाख) योग्य मतदाताओं का नाम शामिल नहीं है। इस सूची में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम हैं जिन्होंने हाल ही में हुए घर-घर सर्वे के दौरान अपने फॉर्म जमा किए और उनका डिजिटाइजेशन भी हो गया था। यह सर्वे 17 अगस्त को खत्म हुआ था। कुल मिलाकर, इस सूची में 97.5 लाख नाम हैं। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास अभी भी मौका है। आप 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची की अंतिम सूची 4 नवंबर को जारी की जाएगी।