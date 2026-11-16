भारत में वीजा नियमों का उल्लंघन, इटली के नेता पर लगा आरोप
पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स के एक अहम व्यक्ति जियाकोमो फिलिबेक, हैदराबाद दौरे के दौरान भारत के वीजा नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के बाद विवादों में घिर गए हैं।
उन्होंने भारत समिट 2026 में एक कॉन्फ्रेंस वीजा पर हिस्सा लिया था। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि विदेशी मेहमानों के लिए ऐसा करना नियमों के खिलाफ है।
जियाकोमो फिलिबेक की टिप्पणियों पर भाजपा भड़की
फिलिबेक ने भारत में लोकतंत्र के "खतरे में" होने की बात कही थी और इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपील भी की थी। उनके इन बयानों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे भारत के अंदरूनी राजनीतिक मामलों में विदेशी दखलअंदाजी चाहते हैं और विदेशी प्रतिनिधियों से समर्थन मांग रहे हैं।
इस समिट में 70 देशों से करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसमें लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलिबेक ने दुनियाभर में प्रगतिशील आंदोलनों को एक साथ काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कांग्रेस को सामाजिक और जलवायु न्याय के लिए इस वैश्विक प्रयास का हिस्सा बताया।