IIT दिल्ली में छात्र की कथित आत्महत्या पर उबाल, सैकड़ों छात्रों ने किया प्रदर्शन
IIT दिल्ली में फिजिक्स से MSc कर रहे 31 साल के एक छात्र ने 22 अगस्त को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।
बताया जा रहा है कि उसने कैंपस की एक बिल्डिंग की छठी मंजिल से छलांग लगाई थी। इस दुखद घटना के बाद सैकड़ों छात्र पूरे दिन प्रदर्शन के लिए जमा हुए।
वे प्रशासन से जवाब की मांग कर रहे थे और एक स्वतंत्र जांच कराने को कह रहे थे। छात्रों का आरोप है कि यह संस्था की तरफ से लगातार बरती जा रही लापरवाही का नतीजा है।
छात्रों ने जांच, इस्तीफे और 1 करोड़ रुपये की मांग की
प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी पद छोड़ें, प्रशासन की भूमिका की गहन जांच की जाए और छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले।
प्रदर्शन के समय छात्र की माता का एक ऑडियो मैसेज भी चलाया गया। इसमें उन्होंने बताया कि पति के निधन के बाद अच्छे आवास की उनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया था।
छात्रों ने एसोसिएट डीन (छात्र कल्याण) और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक संकाय सदस्य पर प्रदर्शन के दौरान गलत टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया।
IIT दिल्ली ने इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया, वहीं पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच शुरू कर दी है।