IIT दिल्ली में छात्र की कथित आत्महत्या पर उबाल, सैकड़ों छात्रों ने किया प्रदर्शन

प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी पद छोड़ें, प्रशासन की भूमिका की गहन जांच की जाए और छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा मिले।

प्रदर्शन के समय छात्र की माता का एक ऑडियो मैसेज भी चलाया गया। इसमें उन्होंने बताया कि पति के निधन के बाद अच्छे आवास की उनकी मांग को अनदेखा कर दिया गया था।

छात्रों ने एसोसिएट डीन (छात्र कल्याण) और केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक संकाय सदस्य पर प्रदर्शन के दौरान गलत टिप्पणियां करने का भी आरोप लगाया।

IIT दिल्ली ने इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया, वहीं पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जांच शुरू कर दी है।