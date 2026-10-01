त्रिशूर लॉज कांड: पुलिस बन घुसे हमलावर ने पति को पीटा, महिला से यौन उत्पीड़न

महिला ने जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि इस पूरे हमले की साजिश उस पुरुष की पत्नी ने ही रची थी।

बताया जा रहा है कि उसने कथित तौर पर अपने पति के फोन की लोकेशन ट्रैक की थी और यह जानकारी हमलावरों के उस गिरोह को दी थी। इस मामले में शामिल सभी 5 आरोपियों को, जिनमें वह पत्नी भी शामिल है, पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की पड़ताल कर रही है।