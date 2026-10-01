त्रिशूर लॉज कांड: पुलिस बन घुसे हमलावर ने पति को पीटा, महिला से यौन उत्पीड़न
तमिलनाडु की एक महिला केरलम के त्रिशूर में अपने एक विवाहित पुरुष मित्र के साथ एक लॉज में ठहरी थी। लेकिन वहां उनके साथ एक भयावह घटना घटी।
5 लोग, जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे, अचानक उनके कमरे में घुस आए। उन्होंने दोनों को बांध दिया और जबरदस्ती एक कार में बिठा लिया। उस पुरुष को बुरी तरह पीटा गया और फिर तमिलनाडु में एक अस्पताल के पास छोड़कर फरार हो गए, वहीं महिला को कथित तौर पर कहीं और ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया।
पत्नी ने कथित तौर पर ट्रैक किया फोन, 5 लोग गिरफ्तार
महिला ने जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि इस पूरे हमले की साजिश उस पुरुष की पत्नी ने ही रची थी।
बताया जा रहा है कि उसने कथित तौर पर अपने पति के फोन की लोकेशन ट्रैक की थी और यह जानकारी हमलावरों के उस गिरोह को दी थी। इस मामले में शामिल सभी 5 आरोपियों को, जिनमें वह पत्नी भी शामिल है, पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे की पड़ताल कर रही है।