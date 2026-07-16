तमिलनाडु में न्यायिक हिरासत में दिव्यांग की मौत, शरीर पर 19 चोटें
तमिलनाडु में 35 साल के दिव्यांग दुकानदार एस सबरी वर्मन की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई है। इस घटना के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है और इंसाफ की मांग उठ रही है। उन्हें 9 जुलाई को कथित तौर पर प्रतिबंधित गुटखा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 4 दिन बाद उनकी मौत हो गई। उनके परिवार ने अस्पताल में पूरी रात धरना दिया और इस मामले में जवाब मांगे हैं।
वर्मन की ऑटोप्सी में 19 चोटें मिलीं
पुलिस के मुताबिक, वर्मन पर पहले जेल के दूसरे कैदियों ने हमला किया और उसके बाद जेल स्टाफ ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनके शरीर पर 19 चोटें पाई गई हैं। इस मामले में 3 जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मुख्य वार्डन भी शामिल है।
वहीं, 8 कैदियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। विपक्षी नेता सरकार की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ नेता इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं।