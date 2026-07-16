तमिलनाडु में न्यायिक हिरासत में दिव्यांग की मौत, शरीर पर 19 चोटें

पुलिस के मुताबिक, वर्मन पर पहले जेल के दूसरे कैदियों ने हमला किया और उसके बाद जेल स्टाफ ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनके शरीर पर 19 चोटें पाई गई हैं। इस मामले में 3 जेल अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक मुख्य वार्डन भी शामिल है।

वहीं, 8 कैदियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। विपक्षी नेता सरकार की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं और कुछ नेता इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं।