इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम आदेश- सरकारी घर भी नहीं रोक पाएगा पत्नी का गुजारा भत्ता

कोर्ट को पति की कमाई का कोई पक्का सबूत नहीं मिला

पति ने अपनी दलील में कहा था कि उसकी पत्नी सिलाई-कढ़ाई करके कुछ कमाती है और वह सरकारी मकान में रहती है, इसलिए उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। कोर्ट को सिलाई-कढ़ाई से होने वाली किसी भी पक्की कमाई का कोई सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ मकान मिल जाने से कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं हो जाता। पति ने खुद को बेरोजगार बताया था, लेकिन कोर्ट ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पति एक ड्राइवर है और उसके पास वाहन चलाने का हुनर है, इसलिए उसे बेरोजगार नहीं माना जा सकता। आखिर में, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पत्नी को सिर्फ रहने के लिए जगह देना उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता।