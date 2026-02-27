इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई 

सुनवाई राज्य सरकार ने किया जमानत याचिका का विरोध शंकराचार्य ने यौन शोषण के आरोपों के बाद 24 फरवरी को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायाधीश के चंबर में राज्य सरकार के वकील ने FIR पढ़ी और बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग बटुक के बयान हो चुके हैं। सरकार ने शंकराचार्य की जमानत याचिका का विरोध किया, जबकि शंकराचार्य के वकील ने कहा कि मामला धार्मिक नेता के खिलाफ पूरी तरह साजिश का है।

सवाल कोर्ट में शंकराचार्य ने उठाए गंभीर सवाल शंकराचार्य के वकील ने कोर्ट में गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के खिलाफ जब मारपीट का मामला नहीं बना तो साजिश के तहत POCSO की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये दबाव में हुआ है क्योंकि शिकायत करने वाला हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ पहले से गौ-हत्या, दुष्कर्म, हत्या का मामला दर्ज है। वकील ने कहा कि पीड़ित संस्थागत छात्र हैं और उनका मेडिकल एक महीने बाद हुआ है, ये सब सरकार द्वारा प्रायोजित है।

