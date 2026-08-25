इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर छात्रा की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की छात्रा की याचिका, कहा- हिजाब इस्लाम के लिए अनिवार्य नहीं

लेखन गजेंद्र 11:55 am Aug 25, 202611:55 am

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल में एक मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। न्यायमूर्ति मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की पीठ ने 21 अगस्त को दिए अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट इस राय पर सहमत हैं कि महिलाओं के लिए सिर पर स्कार्फ पहनना इस्लामी आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। याचिका दायर करने वाली छात्रा कक्षा 11 में पढ़ती है।