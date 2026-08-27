'बांझ-नपुंसक' कहना आपराधिक क्रूरता नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

पत्नी ने अपने पति, ससुर और देवर पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया था। देवर और ससुर पर यौन शोषण के आरोप भी लगाए गए थे। लेकिन अदालत के सामने इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका।

मेडिकल रिकॉर्ड में भी यौन शोषण की पुष्टि नहीं हुई। जजों ने साफ किया कि धारा 498A लगातार और जानबूझकर की जाने वाली क्रूरता के मामलों के लिए है, खासकर दहेज से जुड़े मामलों में। शादीशुदा ज़िंदगी में होने वाले आम झगड़े या अपशब्द इस धारा के दायरे में नहीं आते।