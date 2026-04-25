इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखेबाज पति को दिया पत्नी के 15 लाख रुपये लौटाने का आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया 6 सप्ताह का समय

पत्नी के वकील ने आरोप लगाया कि पति ने एक झूठा वादा करके उसे कर्ज लेने पर मजबूर किया था। इसके बाद उन पैसों को उसने अपनी दिखावटी जीवनशैली पर खर्च कर दिया। उसने कोर्ट से यह बात भी छुपा कर रखी कि वह पहले से ही हर महीने 5,000 रुपये का गुजारा भत्ता ले रहा था। न्यायाधीश ने पति के इस रवैये को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने उसे भुगतान के लिए छह हफ्ते का समय दिया और साथ ही उनके तलाक की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि शादी जैसे रिश्ते में पैसों से जुड़ा शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।