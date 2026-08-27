16 साल बाद मिला न्याय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शहीद की पत्नी को विधवा को माना

शादी का निमंत्रण पत्र और गवाहों के बयान जैसे अहम सबूत महिला के दावों को सही साबित करने के लिए काफी थे। माता-पिता ने दलील दी थी कि यह सिर्फ सगाई थी और असली शादी बाद में होने वाली थी, लेकिन रिकॉर्ड्स से पता चला कि जवान ने उसी तारीख को शादी करने के लिए ही छुट्टी ली थी।

अदालत को माता-पिता की कहानी में कई खामियां भी मिलीं, जिसमें जवान की मां की पहले की एक स्वीकारोक्ति भी शामिल थी। उम्र से जुड़ी दलीलों को अदालत ने इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि ये बातें पहले कभी उठाई ही नहीं गई थीं। आखिर में, दोनों अदालतों ने इस बात की पुष्टि की कि महिला ही जवान की कानूनी विधवा है।