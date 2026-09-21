NGT अदालतों में साल 2026 के पहले 6 महीने में पर्यावरण से जुड़ीं सभी 16 अपीलें खारिज की गई हैं

NGT अदालतों में पर्यावरण से जुड़ीं सभी 16 अपीलें खारिज, उद्योगों के पक्ष में रहे फैसले

लेखन भारत शर्मा 12:55 pm Sep 21, 202612:55 pm

क्या है खबर?

साउथ एशियन रिपोर्ट ऑन एनवायरनमेंट लॉ (SAREL) की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2026 की पहली छमाही (जनवरी से जून) के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में पर्यावरण और जनहित से जुड़े पक्षों की सफलता दर शून्य रही है। इसके उलट उद्योगों और उनके मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद NGT की कार्यप्रणाली और उसकी प्रासंगिकता को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है।