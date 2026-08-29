झारखंड में सामने आई स्वाइन फ्लू के 8 से अधिक मामले, स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क

अधिकारियों के मुताबिक, यह सिर्फ सावधानी के तौर पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति के लिए सब तैयार रहें। फ्लू जैसे लक्षणों की रोजाना जांच की जा रही है और इसके लिए रांची और जमशेदपुर में टेस्टिंग लैब भी खुले हैं। अगर आप बुजुर्ग हैं, गर्भवती हैं, किसी गंभीर पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके घर में 5 साल तक के बच्चे हैं, तो अधिकारियों ने ऐसे लोगों को इस समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी है।