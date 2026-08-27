केरलम में ओणम के दौरान 8 दिन में 771 करोड़ रुपये की शराब बिकी
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केरलम में इस बार ओणम के शुरुआती 8 दिनों में ही शराब की बिक्री 771.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले साल इसी अवधि में हुई 694.96 करोड़ रुपये की बिक्री से काफी ज्यादा है।
राज्य की सरकारी कंपनी बेवको, जो राज्य में शराब की सभी आधिकारिक बिक्री का काम देखती है, के मुताबिक 10 दिन के ओणम पर्व के शुरुआती 8 दिनों यानी 25 अगस्त तक यह बड़ा उछाल दर्ज किया गया है।
बिक्री 826.38 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीद
हालांकि, उथ्रदम के दिन (25 अगस्त) 126.31 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जो पिछले साल के 137.64 करोड़ रुपये के मुकाबले थोड़ी कम है। फिर भी, अधिकारियों को भरोसा है कि कुल ओणम बिक्री पिछले साल के 826.38 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर जाएगी।