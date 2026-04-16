अक्षय तृतीया पर है सोना खरीदने का महामुहूर्त! जानिए कब भर जाएगी आपकी तिजोरी देश Apr 16, 2026

इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है। यह दिन हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसे नई शुरुआत और शुभता का प्रतीक कहा जाता है। इस पवित्र मौके पर सोने की खरीदारी की एक पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर कोई भी नया काम या खरीदारी करने से उसमें खूब बरकत होती है। खासकर सोना खरीदने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य बना रहता है।