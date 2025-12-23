अखलाक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को झटका, आरोपियों के खिलाफ चलता रहेगा मामला
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के दादरी में 2015 में हुई अखलाक की हत्या के मामले में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मामले में अभियोजन की ओर से लगाई गई अर्जी को महत्वहीन और आधारहीन मानते हुए निरस्त किया है। केस वापसी की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने आवेदन दायर किया था।
घटना
क्या है मामला?
वर्ष 2015 में गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में अखलाक की भीड़ ने गौमांस खाने के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। भीड़ का आरोप था कि अखलाक ने ईद के दौरान गोमांस खाया था और उसे बाद में खाने के लिए फ्रिज में भी जमा किया था। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिगों समेत कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक की 2016 में मौत हो गई थी। बाकी 14 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।