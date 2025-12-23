अखलाक हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार को झटका, आरोपियों के खिलाफ चलता रहेगा मामला

घटना

क्या है मामला?

वर्ष 2015 में गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में अखलाक की भीड़ ने गौमांस खाने के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। भीड़ का आरोप था कि अखलाक ने ईद के दौरान गोमांस खाया था और उसे बाद में खाने के लिए फ्रिज में भी जमा किया था। पुलिस ने मामले में 3 नाबालिगों समेत कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक की 2016 में मौत हो गई थी। बाकी 14 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।