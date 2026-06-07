समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है

अखिलेश यादव का राम मंदिर पर बड़ा दावा, कहा- गायब हुआ करोड़ों रुपये का चढ़ावा

लेखन भारत शर्मा 09:32 pm Jun 07, 202609:32 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या और राम मंदिर को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी (SP) प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं ओर से चढ़ाए गए चढ़ावे में से करोड़ों रुपये गायब होने का सनसनीखेज दावा किया है। हालांकि, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है।