अकासा एयर की बेंगलुरु-भुवनेश्वर उड़ान की लखनऊ में आपात लैंडिंग

अकासा एयर की बेंगलुरु-भुवनेश्वर उड़ान की लखनऊ में आपात लैंडिंग
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बुधवार रात को बेंगलुरु से भुवनेश्वर जा रही अकासा एयर की एक उड़ान को खराब मौसम की वजह से लखनऊ मोड़ना पड़ा। भुवनेश्वर के पास मौसम बिगड़ने के कारण पायलट को रास्ता बदलना पड़ा था और साथ ही विमान में ईंधन भी कम होने लगा था। इस विमान में 194 यात्री सवार थे। रात करीब 9 बजे विमान चालक सदस्यों ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को पूरी स्थिति की जानकारी दी।
ATC ने आपातकाल घोषित किया, लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग
स्थिति को देखते हुए ATC ने तुरंत पूरी तरह आपातकाल घोषित कर दिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को भी तैयार रखा गया। रात 9:21 बजे विमान लखनऊ हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। लखनऊ में इस विमान से 3 यात्री नीचे उतरे। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम योजना के तहत ही रहा और इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा या चोट नहीं आई।