अकासा एयर की बेंगलुरु-भुवनेश्वर उड़ान की लखनऊ में आपात लैंडिंग

ATC ने आपातकाल घोषित किया, लखनऊ में सुरक्षित लैंडिंग

स्थिति को देखते हुए ATC ने तुरंत पूरी तरह आपातकाल घोषित कर दिया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड को भी तैयार रखा गया। रात 9:21 बजे विमान लखनऊ हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया। लखनऊ में इस विमान से 3 यात्री नीचे उतरे। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम योजना के तहत ही रहा और इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा या चोट नहीं आई।