अजित पवार का निधन: कंपनी बोली- विमान 100 प्रतिशत सुरक्षित था, उड़ानें बंद नहीं करेंगे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन हो गया है। अब विमान का संचालन करने वाली कंपनी VSR वेंचर्स का बयान सामने आया है। कंपनी का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में सुरक्षा से जुड़ी कोई खामी नहीं थी और वो पूरी तरह सुरक्षित था। कंपनी से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि विमान को काफी अनुभवी चालक दल द्वारा उड़ाया जा रहा था और कोई खामी नहीं थी।
बयान
कंपनी ने कहा- पायलट के पास 16,000 घंटे उड़ान अनुभव था
इंडिया टुडे से बात करते हुए कंपनी के अधिकारी विजय कुमार सिंह ने कहा, "विमान का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था और उसमें कोई खराबी नहीं थी। हमने अपने पायलटों और यात्रियों को खो दिया है। यह कंपनी के लिए कठिन समय है। प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि पायलट रनवे से चूक गया होगा। कैप्टन सुमित कपूर के पास लगभग 16,000 जबकि फर्स्ट ऑफिसर संभवी पाठक के पास लगभग 1,500 घंटे उड़ान का अनुभव था।
उड़ान
क्या विमानों की उड़ान बंद करेगी कंपनी?
जब सिंह से पूछा गया कि क्या कंपनी बचे हुए लीयरजेट 45 विमानों की उड़ानें बंद करेगी? इस पर सिंह ने कहा, "हम उन्हें क्यों ग्राउंडेड करेंगे? वे सभी ठीक हालत में हैं। लीयरजेट विश्व स्तर पर एक बहुत ही भरोसेमंद विमान है। हमारे पास ऐसे 7 और विमान हैं। हम उन्हें ग्राउंड नहीं करने जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) हमारे विमानों की जांच कर रहा है।"