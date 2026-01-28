अजित पवार का निधन: कंपनी बोली- विमान 100 प्रतिशत सुरक्षित था, उड़ानें बंद नहीं करेंगे

बयान

कंपनी ने कहा- पायलट के पास 16,000 घंटे उड़ान अनुभव था

इंडिया टुडे से बात करते हुए कंपनी के अधिकारी विजय कुमार सिंह ने कहा, "विमान का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था और उसमें कोई खराबी नहीं थी। हमने अपने पायलटों और यात्रियों को खो दिया है। यह कंपनी के लिए कठिन समय है। प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि पायलट रनवे से चूक गया होगा। कैप्टन सुमित कपूर के पास लगभग 16,000 जबकि फर्स्ट ऑफिसर संभवी पाठक के पास लगभग 1,500 घंटे उड़ान का अनुभव था।