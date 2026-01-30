अजित पवार के पायलट सुमित कपूर को खींच लाई मौत, उस दिन नहीं उड़ाना था विमान

खुलासा हांगकांग से लौटे थे कपूर NDTV ने दिल्ली में कपूर के दोस्तों के हवाले से बताया कि कैप्टन कपूर कुछ दिन पहले ही हांगकांग से लौटे थे। इस बीच, उनको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता का विमान उड़ाने की सूचना दी गई। उन्होंने दावा किया कि जो पायलट NCP नेता का विमान उड़ाने वाला था, वह ट्रैफिक में फंस गया था। अजित को बारामती जाने में देर न हो, इसलिए कपूर को विमान ले जाने का आदेश मिला था।

दावा दोस्तों ने चूक की संभावना नकारी उनके दोस्तों ने दावा किया कि कपूर को विमान उड़ाने का व्यापक अनुभव था और उनसे गलती होने की संभावना न के बराबर थी। दोस्तों ने उन्हें एक "बहुत दयालु" व्यक्ति बताया और कहा कि उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा उड़ान भरना पसंद था। उनके मित्र सचिन तनेजा और जीएस ग्रोवर ने बताया कि कपूर के कलाई पर कंगन से उनके शव की पहचान हुई थी। पायलट के दोस्तों ने दुर्घटना की उचित जांच की भी मांग की है।

हादसा कैसे हुआ था हादसा? दिल्ली स्थित कंपनी VSR वेंचर्स द्वारा संचालित लेयरजेट 45 विमान से बुधवार को अजित मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे। सुबह 8:45 बजे विमान बारामती हवाई अड्डे पर रनवे से 200 मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लगने के बाद पवार, उनके पायलट कपूर, उनके सह-पायलट कैप्टन शम्भावी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और सुरक्षा गार्ड विदिप जाधव की जलकर मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में खराब दृश्यता से पायलट की संभावित चूक बताई गई है।

