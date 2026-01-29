अजित पवार के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद

बयान

मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) दिल्ली से 3 अधिकारियों की एक टीम और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), मुंबई ऑफिस से 3 अधिकारियों की एक टीम 28 जनवरी को दुर्घटनास्थल पर पहुंची है। AAIB के महानिदेशक भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि जांच पारदर्शी और समय पर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।