अजित पवार के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की जिस चार्टर्ड विमान हादसे में मौत हुई है, उसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वाले ब्लैक बॉक्स को बरामद करके जांच के लिए भेजा गया है। मंत्रालय ने कहा कि वह निर्धारित समयसीमा में स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से जांच पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बयान
मंत्रालय ने क्या कहा?
मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) दिल्ली से 3 अधिकारियों की एक टीम और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), मुंबई ऑफिस से 3 अधिकारियों की एक टीम 28 जनवरी को दुर्घटनास्थल पर पहुंची है। AAIB के महानिदेशक भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, और दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि जांच पारदर्शी और समय पर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
जांच
ब्लैक बॉक्स क्या है?
विमान के अंदर ब्लैक बॉक्स में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ये जांचकर्ताओं को दुर्घटना से पहले की घटनाओं का पता लगाने में मदद करते हैं। इसे भले 'ब्लैक बॉक्स' कहते हैं, लेकिन इनका रंग नारंगी होता है ताकि मलबे में, कभी-कभी गहरे महासागरों में, इन्हें आसानी से खोजा जा सके। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार, इन्हें विमान के पूंछ वाले हिस्से में लगाते हैं, जो विमान का सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है।
ट्विटर पोस्ट
मौके पर विमान की जांच
#WATCH | Maharashtra: Visuals from the site in Baramati where a charter plane crash landed yesterday, claiming the lives of all five people on board, including Deputy CM Ajit Pawar. Police and NDRF personnel are present here. pic.twitter.com/x6jKN6A5pi— ANI (@ANI) January 29, 2026