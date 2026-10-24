पटना में भाई ही बना हैवान: 18 महीने के मासूम की हत्या की, आरोपी हिरासत में
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बिहार के पटना से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां अजीत कुमार नाम के एक 20 वर्षीय युवक पर अपने 18 महीने के छोटे भाई की कथित तौर पर हत्या करने का आरोप लगा है।
बताया जा रहा है कि अजीत बच्चे को खिलाने का बहाना बनाकर दुर्गा मंदिर ले गया था। बाद में गांववालों को मंदिर परिसर में बच्चे का कटा हुआ सिर मिला, जिसने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है।
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, अजीत हिरासत में
पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की और घटनास्थल से सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने वहां से वह हथियार भी बरामद किया है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों की मदद से अजीत को हिरासत में ले लिया गया है और उससे घटना के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। जांच के तहत पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों से भी सवाल-जवाब कर रही है।