अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात, सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया

उन्होंने पिछले शिखर सम्मेलनों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसी गतिविधियों से लोगों के बीच संपर्क फिर से शुरू होना और तीन तय सीमा व्यापारिक रास्तों से होने वाला व्यापार शामिल है। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि मौजूदा मसलों को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही, जमीन पर शांति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। अगली बड़ी बैठक 2027 में भारत में होगी।