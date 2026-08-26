अजीत डोभाल ने की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात, सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।
इस दौरान डोभाल ने सीमा पर "शांति और स्थिरता" बनाए रखने की बात कही, जिससे दोनों देशों के संबंध और बेहतर हो सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रणनीतिक मार्गदर्शन में दोनों पक्षों ने अपने पुराने सीमा विवादों का राजनीतिक समाधान खोजने पर भी गहराई से बात की।
भारत और चीन बातचीत के लिए सहमत हुए
उन्होंने पिछले शिखर सम्मेलनों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसी गतिविधियों से लोगों के बीच संपर्क फिर से शुरू होना और तीन तय सीमा व्यापारिक रास्तों से होने वाला व्यापार शामिल है। दोनों देश इस बात पर राजी हुए कि मौजूदा मसलों को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। इसके साथ ही, जमीन पर शांति बनाए रखना भी बेहद जरूरी है। अगली बड़ी बैठक 2027 में भारत में होगी।